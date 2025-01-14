Юрист Адамс напомнил, что перерыв на работе можно делить на части

Согласно законодательству РФ, перерыв на работе можно разделить на три части. Об этом рассказал генеральный директор юридической группы АИД Давид Адамс в беседе с News.ru.
По словам эксперта, часовой перерыв можно разбить на две части по 30 минут, либо на три, одна из которых должна быть не короче получаса. Это допустимо, если не противоречит правилам внутреннего распорядка или соглашению между сотрудником и работодателем.
Юрист напомнил, что право работника на перерыв для отдыха и питания закреплено в статье 108 Трудового кодекса РФ. Работодатель обязан предоставить сотруднику отдых от 30 минут до двух часов, который не включается в рабочее время, резюмировал Адамс.
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