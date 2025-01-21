Юрист Адамс: если водителю стало плохо, знак «Остановка запрещена» не действует

Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс поделился с News.ru ситуациями, в которых водитель может пренебречь знаком «Остановка запрещена».
По словам юриста, есть несколько исключений, когда остановка под данным знаком допускается. Среди них — внезапное ухудшение самочувствия автомобилиста, техническая неисправность машины и требование сотрудника ГИБДД.
При этом Адамс подчеркнул важность включения аварийной сигнализации и установки знака аварийной остановки. Рекомендуется также задокументировать обстоятельства остановки с помощью фотографий или видеозаписи, добавил эксперт.
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