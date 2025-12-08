Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, что ритуал с кошельком поможет создать «денежный магнит» в Новый год

Новый год — это время обновления, в том числе и финансовых планов. Финалистка шестого сезона шоу «Битва экстрасенсов», ясновидящая Кажетта Ахметжанова в разговоре с Life.ru предложила пять простых ритуалов для привлечения денег в 2026 году.

Самый известный ритуал — с кошельком. В новогоднюю ночь под скатерть кладут ровную купюру, а утром переносят ее в кошелек. Это создает «денежный магнит».

«Можно заранее подготовить новый кошелек, чтобы встретить год с обновленной энергией финансов», — советует Кажетта.

Кроме того, зажженная зеленая свеча вечером 31 декабря помогает сформулировать финансовые цели и представить их себе как уже реализованные. Зеленый цвет традиционно связан с ростом и денежным потоком. Кажетта рекомендовала подготовиться к ритуалу, очистив пространство от ненужных вещей и темных энергий.

Ванна с монетами, лавровыми листьями или эфирным маслом бергамота помогает расслабиться и настроиться на денежное изобилие. Также можно наполнить красивую банку рисом или другой крупой и поставить ее в кухонной зоне. Это не только знак благополучия, но и энергетический акцент на стабильность.

Кроме того, Ахметжанова посоветовала оставить на подоконнике стакан чистой воды, чтобы он впитал энергию обновления. Утром умойтесь этой водой или выпейте несколько глотков — так вы символически наполните себя новым финансовым потоком.