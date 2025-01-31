«Яндекс.Погода»: снег с дождем накроет Волгоград в выходные
Волгоградцев в ближайшие выходные ожидает слякоть, сообщают синоптики. В первые дни февраля регион окажется под влиянием снега и дождя. Об этом сообщил сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Погода».
В субботу, 1 февраля, в городе пройдут небольшие дожди. Дневная температура будет колебаться между +2 и +4 градусами, ветер не превысит четыре метра в секунду.
В воскресенье, 2 февраля, административный центр вновь окажется под дождливыми облаками. Воздух прогреется до +3…+4 градусов, а ветер останется слабым, не более 3,5 метра в секунду.
Региональный ЦГМС также предупредил, что в выходные по всей области возможен не только дождь, но и снег. Прогнозируется образование тумана и гололеда.