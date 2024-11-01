«Яндекс.Погода»: резкое похолодание ожидается в Ставрополе 3 ноября

Синоптики составили прогноз погоды на ближайшие дни в Ставрополе. В выходные ожидается резкое похолодание, сообщил NewsTracker со ссылкой на сервис «Яндекс.Погода».

Так, в субботу, 2 ноября, в городе потеплеет до +17 градусов. Однако уже в воскресенье столбики термометров опустятся до +2 градусов. Кроме того, административный центр накроют дожди и снег, а небо затянут тучи.

Согласно информации специалистов, следующая неделя начнется без осадков. В понедельник, 4 ноября, воздух прогреется до +5 градусов. Но ощущаться температура будет на один градус меньше.