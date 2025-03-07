«Яндекс Погода»: жителей Нижнего Новгорода ждут теплые выходные

Выходные дни в Нижнем Новгороде обещают быть теплыми. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Погода».

В субботу, 8 марта, ожидается пасмурная погода с температурой воздуха от 0 до +2 градусов Цельсия. Прогнозируется северо-западный ветер, скорость которого достигнет четырех метров в секунду.

В воскресенье, 9 марта, небо прояснится, появится солнце. Столбики термометров поднимутся до +5…+6 градусов, однако западный ветер усилится до 5,5 метра в секунду, что создаст ощущение температуры около нуля.