«Яндекс Погода»: в европейской части РФ и на Урале зима будет теплее, чем в прошлом году

Предстоящей зимой в большинстве российских регионов ожидается отклонение от климатической нормы в сторону потепления. Об этом сообщил « ФедералПресс », ссылаясь на данные «Яндекс Погоды».

По информации метеорологов, в европейской части РФ, на Урале и в Сибири сезон будет теплее, чем в прошлом году. С явными изменениями столкнутся жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга, Уфы и Казани.

Самая холодная зима традиционно прогнозируется в Сибири. Так, средняя температура воздуха в Красноярске и Новосибирске составит -14 градусов.

Синоптики пообещали, что количество осадков будет в пределах климатической нормы. В Воронеже, Казани, Челябинске и Волгограде ожидается сокращение дождей и снега.