«Яндекс»: почти 80% россиян ценят в детских площадках безопасность

Около 70% родителей в России выразили желание посещать с детьми современные игровые площадки с интерактивным оборудованием. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на результаты опроса сервиса «Яндекс Недвижимость» и московского девелопера FORMA.

Важнейшим критерием для 78,6% участников опроса стала безопасность площадок. Кроме того, 65,3% респондентов заявили, что ценят технологичные опции, так как те полезны для развития моторики и когнитивных способностей детей.

Стандартный инвентарь, вроде песочниц и балансира, остается востребованным, но предпочтение все чаще отдают другим классическим элементам: качелям (65,6%), батутам (61,8%), горкам (59,6%), полосам препятствий (47,7%), каруселям (46,2%) и игровым домикам (38,4%).