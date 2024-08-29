Родители выделили основные навыки, необходимые для успешного входа в первый класс. По их мнению, к таким относятся внимание, память, усидчивость, широкий словарный запас и логическое мышление. Об этом сообщил «ФедералПресс» с ссылкой на информацию «Яндекса».

В ходе опроса было установлено, что 62% родителей применяют мобильные приложения для подготовки детей к школе, так как первоклассники обычно сталкиваются с быстрой утомляемостью, проблемами с усидчивостью, трудностями концентрации внимания и потерей интереса к учебным занятиям.

При этом 80% родителей уверены в хорошем словарном запасе своих детей, а 81% — в развитой мелкой моторике.

Еще 76% родителей самостоятельно занимаются подготовкой своих детей, тогда как 50% делят ответственность с воспитателями. Многие записывают детей на различные кружки и секции (50%), в подготовительные классы (32%) и обращаются к репетиторам (17%).

В исследовании, проводимом по всей России, приняли участие более тысячи респондентов, среди которых было равное количество мужчин и женщин с детьми пяти и шести лет из городов с населением свыше 100 тысяч человек. Опрос проводился в августе 2024 года.