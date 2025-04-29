«Яндекс»: Нижний Новгород попал в топ-10 по количеству мест в кинозалах России

Нижний Новгород занял шестую строчку рейтинга городов России по количеству мест в кинозалах. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на результаты исследования сервиса «Яндекс».

Аналитики изучили данные о покупках билетов в кинотеатры с декабря 2021 года по январь 2025 года. Лидером рейтинга стала Москва со 129 тысячами мест, вторым оказался Санкт-Петербург (51 тысяча мест), третьим — Екатеринбург (почти 15 тысяч мест). В Нижнем Новгороде эксперты насчитали 10 019 мест.

Также стало известно, что чаще всего россияне отдают предпочтение девятому месту в девятом ряду. Любители кино обычно выбирают более дальние кресла в залах с небольшим количеством рядов.