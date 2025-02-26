«Яндекс Недвижимость» сообщила о росте цен на новое жилье в Нижнем Новгороде

Аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» зафиксировали рост цен на новое жилье в Нижнем Новгороде. В феврале 2025 года средняя цена за квадратный метр в новостройках составила 185 000 рублей, что на 0,7% больше, чем месяцем ранее, сообщила Pravda-nn.ru .

Стоимость средней квартиры на первичном рынке города достигла 10 миллионов рублей, а средняя площадь предложения — 53 квадратных метра.

Общий тренд на рынке новостроек в российских миллионниках показывает признаки стагнации. Медианная стоимость квадрата в новостройках крупных городов в феврале составила 180 000 рублей, что на 0,1% ниже показателей января. В некоторых мегаполисах падение цен было более заметным. Коммерческий директор организации Евгений Белокуров объяснил, что рынок недвижимости возвращается к активности после традиционного снижения в январе.