«Яндекс»: Ленобласть попала в тройку регионов РФ с самыми просторными частными домами

Ленинградская область вошла в тройку российских регионов с наибольшей площадью продаваемых частных домов. Об этом сообщил « Деловой Петербург » со ссылкой на исследование платформы «Яндекс.Недвижимость».

Средняя площадь дома в Ленобласти в мае составила 124 квадратных метра, уступив лишь Подмосковью. Цены на частные дома в Санкт-Петербурге и области за год поднялись на 5,6%, достигнув 11,2 миллиона рублей. Средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 4,8% и составила 88 тысяч рублей.

Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс.Недвижимости», подчеркнул, что темпы роста цен в петербургской агломерации значительно ниже средних показателей в других городах-миллионниках, а стоимость квадратного метра существенно уступает московской. Это делает рынок загородной недвижимости в регионе более доступным для широкой аудитории покупателей, добавил «Росбалт».