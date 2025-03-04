«Яндекс Аренда»: живые растения и текстиль помогут обновить интерьер квартиры весной

С наступлением весны многие стремятся обновить не только гардероб, но и интерьер своего жилья. Эксперты сервиса «Яндекс Аренда» рекомендуют начать с расхламления пространства, отдав ненужные вещи на благотворительность или переработку, передают «Известия».
Как отметили специалисты, один из простых способов оживить дом — добавить живые растения, такие как суккуленты, хлорофитум или фикус, которые не требуют сложного ухода. Для любителей минимализма подойдут растения, способные расти в полутени и не нуждающиеся в частых поливах.
Кроме того, в «Яндекс Аренде» советуют добавить в интерьер элементы в актуальных весенних цветах. Их можно использовать в текстиле: кухонных полотенцах, шторах или декоративных подушках. Минималистичные постеры на стенах также помогут создать весеннее настроение.
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