«Яндекс Аренда»: в аренду стоит выбирать жилье, плата за которое не превышает 40% от дохода

Весной рынок долгосрочной аренды стабилизируется, пополняясь новыми предложениями, включая доступные варианты, сообщили в «Яндекс Аренде». Руководитель сервиса Роман Жуков дал несколько рекомендаций по выбору арендованного жилья в беседе с «Известиями» .

Согласно данным сервиса, количество предложений о сдаче квартир на длительный срок в феврале 2025 года увеличилось на 13,7% в крупных городах и на 8,4% в Москве. Средняя стоимость аренды в мегаполисах снизилась на 2,3%, составив 35 тысяч рублей, а в столице — на 3,7%, достигнув отметки в 84 тысячи рублей.

Учитывая, что аренда жилья составляет значительную долю бюджета, потенциальным арендаторам важно заранее рассчитать, сколько они смогут комфортно тратить на аренду ежемесячно.

Жуков предложил подход к оценке финансовых возможностей при аренде жилья. По его мнению, оптимальным вариантом будет выбирать квартиру, плата за которую не превышает 40% от ежемесячного дохода арендатора или семейного бюджета. Важно учитывать также коммунальные расходы.