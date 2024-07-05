«Яндекс Аренда»: искать квартиру в аренду лучше всего с мая по июль

Искать квартиру в аренду лучше всего во время низкого спроса. Обычно он приходится на май–июль, вторую половину декабря и январь, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Аренда».

Лучше выбирать квартиры, в которых уже есть вся мебель и техника. Чтобы не пропустить подходящий вариант, следует все время оставаться в онлайне и регулярно мониторить предложения, сообщил сайт kp.ru.

Сэкономить на аренде можно за счет местоположения. Так, съемная квартира в более отдаленных и развивающихся районах обойдется значительно дешевле.