«Яндекс Аренда»: декор и техника помогут сдать квартиру по выгодной цене

Чтобы сдать квартиру по более выгодной цене и быстрее найти арендатора, владелец может улучшить ее состояние и оснастить необходимыми предметами. Об этом рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков в беседе с Life .

Эксперт посоветовал обратить внимание на мелкий ремонт: проверить работоспособность сантехники и электрики, починить краны, заменить гибкие шланги, удостовериться в работе выключателей и розеток, подклеить обои и плинтусы.

«Необходимо предусмотреть базовый набор мебели, который позволит арендатору сразу заехать в квартиру и комфортно проживать в ней даже в первые дни, когда перевезены еще не все вещи», — добавил специалист.

По его словам, арендаторы также высоко ценят наличие в квартире посудомоечной машины, телевизора, стиральной и сушильной машин. Кроме того, быстрота сдачи и выгодность сделки улучшатся при добавлении декоративных элементов: ярких подушек, ковров, штор, светильников, свечей.