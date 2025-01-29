«Яндекс 360»: самым распространенным видом спама в 2024 году стал фишинг

В 2024 году основным направлением деятельности спамеров стал фишинг — вид мошенничества, направленный на кражу конфиденциальных данных пользователей, таких как логины и пароли. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования «Яндекс 360».
Также был распространен так называемый деликатный спам — письма, которые не представляют прямой угрозы, но являются навязчивыми. Сюда входят рекламные материалы и информационные сообщения.
Кроме того, среди наиболее популярных типов спама оказались письма с вредоносными файлами, предложения обучающих курсов, розыгрышей, призов, рекламы казино и букмекерских контор, а также предложения трудоустройства.
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