«Яндекс 360»: самым распространенным видом спама в 2024 году стал фишинг

В 2024 году основным направлением деятельности спамеров стал фишинг — вид мошенничества, направленный на кражу конфиденциальных данных пользователей, таких как логины и пароли. Об этом сообщили « Известия » со ссылкой на результаты исследования «Яндекс 360».

Также был распространен так называемый деликатный спам — письма, которые не представляют прямой угрозы, но являются навязчивыми. Сюда входят рекламные материалы и информационные сообщения.

Кроме того, среди наиболее популярных типов спама оказались письма с вредоносными файлами, предложения обучающих курсов, розыгрышей, призов, рекламы казино и букмекерских контор, а также предложения трудоустройства.