Ямал1: при укусе бешеного животного необходимо срочно промыть раны мыльным раствором

Заражение бешенством происходит при укусе или оцарапывании бешеным животным. В такой ситуации необходимо срочно промыть раны и все места, на которые могла попасть слюна, мыльным раствором в течение 15 минут, сообщил сайт Ямал1 .

Затем укус следует промыть водопроводной водой, а после — обработать раствором перекиси водорода. Далее стоит обратиться в травмпункт, вовремя введенная вакцина спасет от развития бешенства у человека.

Для профилактики инфицирования необходимо избегать контактов с дикими и бродячими животными, сообщил сайт Neva.Today.