«Известия»: спрос на цифровые книги в России вырос в два раза

В России продолжает расти спрос на цифровые книги, одни из участников рынка заявили, что он увеличился в два раза. Об этом сообщили «Известия».

В частности, о росте спроса с начала года рассказали в пресс-службе ГК «Литрес». Там зафиксировали увеличение интереса к электронным форматам книг на 38%.

В пресс-службе «МТС Медиа» отметили, что за год их продажи выросли вдвое, добавил RT.

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