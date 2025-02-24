«Известия»: спрос на элитные дома в России увеличился примерно на 33%

Согласно результатам исследования, проведенного агентством «Intermark загородная недвижимость», рынок элитной загородной недвижимости продолжает демонстрировать стабильный рост спроса. Об этом написали«Известия».
Покупатели активно интересуются приобретением престижных коттеджей и земельных участков, особенно на наиболее востребованных направлениях области, включая Рублево-Успенское, Новорижское и Минское шоссе. В целом, совокупный спрос на элитные дома и земельные участки на первичном и вторичном рынках увеличился примерно на 33%.
Генеральный директор «Intermark загородная недвижимость» Нина Резниченко пояснила, что увеличение интереса к элитной загородной недвижимости связано с инфляционными процессами, нестабильностью на рынке ценных бумаг и высокими ставками по ипотеке.
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