«Известия»: спрос на элитные дома в России увеличился примерно на 33%

Покупатели активно интересуются приобретением престижных коттеджей и земельных участков, особенно на наиболее востребованных направлениях области, включая Рублево-Успенское, Новорижское и Минское шоссе. В целом, совокупный спрос на элитные дома и земельные участки на первичном и вторичном рынках увеличился примерно на 33%.

Генеральный директор «Intermark загородная недвижимость» Нина Резниченко пояснила, что увеличение интереса к элитной загородной недвижимости связано с инфляционными процессами, нестабильностью на рынке ценных бумаг и высокими ставками по ипотеке.