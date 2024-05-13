«Известия»: россияне в среднем готовы потратить на ремонт 1,65 млн рублей | 360°

Общество 13 мая 2024, 17:18 «Известия»: россияне в среднем готовы потратить на ремонт 1,65 млн рублей

Читать 360 в

Косметическмй ремонт без обновления инженерных коммуникаций обойдется россиянину в средем в 1,65 миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия».

Больше всего на улучшение жилища готовы потратиться жители Казани. Они закладывают на ремонт в среднем порядка 2,3 миллиона рублей. Что на 5,5% больше, чем готовы отдать москвичи. Жители столицы планируют, что обновление квартиры обойдется им в 2,18 миллиона рублей.

Реклама

Как добавила «Свободная пресса», дороже всего в ремонте обходится обновление мебели и техники. На эту статью закладывают более 450 тысяч рублей.

Авторы: