«Известия»: 20% россиян при выборе авто сперва смотрят на систему безопасности

Система безопасности оказалась важным фактором для каждого пятого респондента (20%) в рамках исследования, проведенного компаниями «Экосистема Сбера для автолюбителей» и Rambler&Co. Россияне отвечали, что для них наиболее важно при выборе автомобиля, написали «Известия» .

Согласно исследованию, для 15% опрошенных значимыми оказались парковочные системы с датчиками, упрощающими маневрирование на узких парковочных местах. Навигационные системы и системы отображения информации, позволяющие отслеживать маршрут без использования дополнительных устройств, выбрали 12% респондентов.

Круиз-контроль, поддерживающий постоянную скорость на трассе, важен для 11% участников опроса. Еще 10% респондентов считают ключевыми системами помощи водителю, такими как удержание в полосе и предотвращение столкновений. Камеры кругового обзора также вошли в число значимых элементов для 10% опрошенных. Возможность подключения смартфона к мультимедийной системе автомобиля была отмечена 7% участников.