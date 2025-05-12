Izhlife.ru: в Ижевске сарафанное радио оказалось в 10 раз популярнее официальных СМИ

Жители Ижевска активно используют социальные сети, такие как ВКонтакте, Telegram и Одноклассники, чтобы быть в курсе текущих событий. Согласно опросу сайта izhlife.ru , 92% горожан предпочитают узнавать новости через эти платформы.

Официальные источники информации, включая сайт администрации, не пользуются такой популярностью. Только 2% опрошенных используют городской портал для получения новостей.

Телевидение смотрят лишь 9% респондентов, радио слушают 6%, а газеты и журналы читают всего 4%. Даже сарафанное радио оказалось в 10 раз популярнее официальных СМИ — разговоры с соседями и коллегами предпочитает 21% опрошенных.

Эксперты считают, что проблема заключается в формате подачи информации. Соцсети предлагают быстрый, наглядный и интерактивный способ получения новостей, тогда как официальные сайты содержат много бюрократического текста и мало удобства.