Izhlife: критика личности вместо поступков способствует формированию у ребенка стыда, вины и злости

Izhlife в своей статье рассмотрел неожиданные методы воспитания, которые, согласно мнению экспертов, могут привести к развитию у детей токсичных черт характера. Данный материал носит исключительно сатирический характер и направлен на то, чтобы предостеречь родителей от нежелательных моделей поведения в общении с детьми.

Чтобы ребенок усвоил, что его внутренний мир не важен, можно обесценивать его чувства и эмоции. Например, говорить: «Ерунда, не реви, это вообще не проблема». Так он научится игнорировать и чувства других.

Критика личности вместо поступков способствует формированию у ребенка стыда, вины и злости. Вместо «Ты сделал ошибку. Давай вместе попробуем ее исправить» предлагается говорить: «Ты всегда все портишь».

Сравнение с другими детьми подрывает самооценку и способствует появлению установки: либо я буду лучше всех, либо — ничто. Фраза «Посмотри на Машу, какая хорошая девочка! Мне бы такую дочку!» может привести к нежелательным последствиям.

Тотальный контроль над жизнью ребенка лишает его возможности самостоятельно принимать решения и уважать границы других. Важно следить за всем: чужими мнениями, друзьями, кружками, одеждой и даже паролем на телефоне.

Никогда не извиняться и перекладывать ответственность на ребенка — еще один способ воспитать токсичную личность. Фраза «Ты сам меня до этого довел» приучит ребенка обвинять других в своих неудачах.