Многие люди обращают внимание на лунный календарь при планировании визита к парикмахеру. Лучшие дни для стрижки в декабре 2025 года перечислил сайт Izhlife .

Так, 3, 4, 9, 11, 12, 18, 23, 30 декабря образ будет складываться «сам собой», а волосы — идеально реагировать на различные манипуляции и процедуры. Для аккуратного обновления и мягких изменений подойдут 1, 2, 5, 13, 16, 17, 21, 22, 26, 31 декабря.

Нейтральные — 8, 10, 19 декабря. Плохими же считаются 6, 7, 14, 20 декабря. В такие даты результат от похода в салон трудно предсказать. К нежелательным дням также относятся 24, 25, 27, 28, 29 декабря.