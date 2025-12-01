Izhlife: 20% жителей Ижевска считают, что человечество вернется в каменный век

В поисках ответа на вопрос о будущем человечества — будет ли оно светлым и технологичным или катастрофическим — сайт Izhlife провел опрос среди жителей Ижевска. Результаты оказались неоднозначными.

Среди позитивных сценариев наибольшее число голосов (22%) получил вариант о высокотехнологичном будущем на Земле. Респонденты считают, что человечество справится с угрозами и продолжит развивать науку и медицину, повышая качество жизни.

Менее популярными позитивными сценариями стали переход значительной части жизни в цифровое пространство (12,5%) и космическая экспансия с переселением на другую планету (2%).

Среди негативных сценариев лидирует деградация человечества обратно в каменный век (20,5%). На втором месте — природные катаклизмы, которые могут стать причиной массовой гибели населения (19,5%). Замыкает тройку тревожных прогнозов возможность глобального разрушения из-за применения атомного оружия (16%).