Ижевск оказался лидером по количеству россиян, признавших ежедневную лень

В честь Всемирного дня лени медиаплатформа Food.ru провела опрос для Life.ru , в котором почти 5,5 тысячи россиян поделились своими мыслями о природе лени и ее проявлениях.

Результаты показали: 41% респондентов видит в лени сигнал организма о перегрузке, 32% — вредную привычку, а 18% считают, что лень способствует прогрессу. Почти 39 % признались, что ленятся ежедневно, а еще 36% — несколько раз в неделю.

Среди причин бездействия лидируют отсутствие срочных дел (44%) и домашние хлопоты (22%). Молодежь до 35 лет связывает лень с учебой, россияне 35–50 лет предпочитают делегировать бытовые задачи, а люди 50–65 лет борются с прокрастинацией с помощью планирования. Россияне старше 65 лет чаще всего уговаривают себя начать дело.

Ижевск оказался лидером по количеству людей, признавших ежедневную лень (51%). В Москве такой ответ дали 44% участников опроса. В Оренбурге и Омске жители оказались более организованными. Калининградцы чаще других готовы делегировать свои задачи другим (около 30%).