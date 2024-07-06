Из-за проблем со светом под Киевом откроют еще 397 «пунктов несокрушимости»

В Киевской области откроют еще 397 пунктов для зарядки смартфонов

В Киеве и области увеличат число точек, где можно будет зарядить свои гаджеты. Из-за перебоев с электрическом работать будет 397 объектов, получивших название «пункты несокрушимости», заявил начальник областной военной администрации Руслан Кравченко украинскому информагентству УНН .

По словам чиновника, до последнего момента в городе и области функционировали 225 таких точек. Для жителей этого количества оказалось мало, поэтому в Киеве решили открыть еще почти 400 «пунктов несокрушимости».

«Мы должны сделать все, чтобы люди имели возможность подзарядить свои мобильные телефоны и вызвать экстренные службы в случае необходимости», — заявил он.

«Пункты несокрушимости», как уверяют украинские профильные специалисты, достаточно просты в использовании и установке. Внешне они похожи на палатки, в которых каждый желающий, вне зависимости от времени суток может укрыться и поставить на зарядку гаджет.

Открытие таких объектов президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в СМИ с большим размахом, лично пообещав, что они заработают на территории всей страны.

По подсчетам местных экспертов, один такой пункт способен вместить от четырех до 500 человек.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявлял о возможном создании второго учебного центра НАТО для украинских военных.