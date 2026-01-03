IVBG: при покупке пиротехники важно проверять срок годности и целостность упаковки

Россиянам напомнили о мерах безопасности при использовании пиротехники. Неправильное использование изделий может привести к травмам и пожарам, сообщил IVBG .

Эксперты советуют приобретать пиротехнику только в сертифицированных магазинах, проверять наличие инструкции, срок годности и целостность упаковки. Хранить изделия следует в недоступных для детей местах.

Запускать пиротехнику необходимо на улице, вдали от зданий, деревьев и линий электропередач. Запуск салютов нетрезвыми людьми недопустим, добавил «Петроград».