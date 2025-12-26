В Самаре подвели итоги XVII областного конкурса «Детский сад года — 2025». Более 40 дошкольных учреждений приняли участие в мероприятии, нацеленном на повышение качества образования и внедрение инноваций в работу детских садов. Об этом сообщил сайт sovainfo.ru .

По словам врио министра образования Самарской области Виктора Акопьяна, конкурс состоит из двух этапов: заочного и очного. Учреждения, успешно прошедшие первый тур, представили свои наработки в Самаре.

Так, в номинации «Создание условий, направленных на творческое развитие дошкольников» победителем стал детский сад № 173 «Василек» Тольятти. В разделе «Реализация проектов по приобщению дошкольников к российским традиционным духовно-нравственным ценностям» главный приз забрал детский сад № 188 Самары.