Главным технологическим прорывом стало масштабное развертывание проекта «Цифровая котельная». На сегодняшний день умными датчиками и системами телеметрии оснащено 97% теплоисточников округа и абсолютно все центральные тепловые пункты (ЦТП). Автоматика в режиме реального времени фиксирует любые отклонения параметров — скачки давления, падение температуры или утечки — и мгновенно передает данные в Единый муниципальный штаб, центральные диспетчерские службы и Центр управления регионом (ЦУР). Цифровизация позволяет фиксировать скрытые сбои еще до того, как они отразятся на температуре батарей в квартирах жителей.

Параллельно в округе решена главная проблема традиционной системы ЖКХ — разобщенность диспетчерских служб. Ранее при коммунальном инциденте жители были вынуждены звонить в свои управляющие компании, которые зачастую перекладывали ответственность на «Теплосеть», а те — на «Водоканал». Для ликвидации этой «серой зоны» по поручению главы Подольска была запущена Единая горячая линия ЖКХ: 8 (495) 663-99-99.

Новая линия стала единой цифровой точкой входа для всех обращений граждан. Она объединила в общую информационную сеть диспетчерские «Теплосети», «Водоканала» и всех управляющих компаний Подольска. Каждая поступающая заявка автоматически регистрируется в системе и ставится на жесткий электронный контроль с фиксированным таймингом на отработку.

Все ремонтные и профилактические работы на объектах теперь контролируются в режиме 24/7 через Единый штаб. Сквозная аналитика поступает напрямую руководству округа. В автоматическом режиме глава видит полную интерактивную карту коммунального состояния Подольска: от конкретных адресов, где фиксируются повторные инциденты, до антирейтинга управляющих компаний, допускающих просрочки при отработке жалоб жителей.

Внедрение алгоритмов автоматического контроля позволило администрации Подольска заменить устаревший «ручной» формат управления ЖКХ на прозрачную цифровую модель, где главным критерием эффективности является скорость и качество реальной помощи людям.