IT-специалист Глебов заявил, что цифровые сим-карты безопаснее физических аналогов

Цифровые сим-карты обладают гораздо большим количеством преимуществ, чем их физические аналоги. Об этом рассказал «Газете.Ru» IT-специалист Игорь Глебов.

Эксперт отметил, что безопасность eSIM заключается в том, что ее не нужно переставлять из одного смартфона в другой, ее нельзя сломать или потерять. Кроме того, цифровая карта экологичнее пластикового аналога.

Абоненты имеют возможность пользоваться двумя номерами на гаджетах, которые поддерживают eSIM и оснащены только одним слотом для физической сим-карты. Сейчас спрос на цифровые сим-карты постоянно растет, подчеркнул Глебов.