IT-специалист Глебов заявил, что цифровые сим-карты безопаснее физических аналогов

Цифровые сим-карты обладают гораздо большим количеством преимуществ, чем их физические аналоги. Об этом рассказал «Газете.Ru» IT-специалист Игорь Глебов.
Эксперт отметил, что безопасность eSIM заключается в том, что ее не нужно переставлять из одного смартфона в другой, ее нельзя сломать или потерять. Кроме того, цифровая карта экологичнее пластикового аналога.
Абоненты имеют возможность пользоваться двумя номерами на гаджетах, которые поддерживают eSIM и оснащены только одним слотом для физической сим-карты. Сейчас спрос на цифровые сим-карты постоянно растет, подчеркнул Глебов.
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