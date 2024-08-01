IT-специалист Дандамаев заявил о безопасности обработки данных москвичей без их согласия

Госдума приняла закон, предусматривающий обработку фото москвичей и записи их голосов в обезличенном виде. Опасности в введении такой меры нет, рассказал специалист по информационной безопасности Марсель Дандамаев в беседе со «Звездой».

По его словам, сейчас фотографии людей и их голоса можно найти в свободном доступе, в том числе в социальных сетях. Угроза возможна только в случае, если в Сеть утекут определенные алгоритмы.

Если исходный код попадет к злоумышленникам, они смогут обучаться на таких же моделях либо брать эту модель за основу, отметил Дандамаев.