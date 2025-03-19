IT-эксперт Зыков: закон о маркировке звонков защитит от нежелательной рекламы

Законопроект о маркировке звонков, который рассматривают в Госдуме, защитит граждан от нежелательной рекламы. Об этом сообщил IT-эксперт Владимир Зыков в интервью RT .

Эксперт отметил, что инициатива поможет увидеть, какая компания совершает звонок. Это важно для ситуаций, когда компании поручают совершать звонки своим кол-центрам.

Зыков пояснил, что закон поможет отказаться от спама, на который люди часто соглашаются сами того не желая, например, подписываясь на сервисы. Эксперт добавил, что компании нередко включают пункты о рассылке и рекламе в соглашения о сборе персональных данных.

IT-специалист также указал на проблему использования мошенниками одноразовых номеров, в том числе для звонков через мессенджеры. Он предложил создать государственный определитель номера с возможностью официальной жалобы на подозрительные номера для их блокировки.