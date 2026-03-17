IT-эксперт Зыков предупредил о потенциальной опасности передачи личных данных нейросетям

Главный редактор издания Runet.News Владимир Зыков в интервью NEWS.ru заявил, что переданные нейросетям данные могут оказаться в руках мошенников.

Специалист пояснил, что информация, вводимая в чат-боты, часто сохраняется на серверах компаний-разработчиков.

«Передавая нейросетям личные или чувствительные данные, важно понимать, что пользователь фактически отдает эту информацию стороннему сервису, который может хранить, анализировать и использовать ее для улучшения своих моделей», — объяснил эксперт.

По его словам, при заявленной защите данных риск утечки всегда существует из-за взломов или ошибок в настройках систем. Стоит осторожно относиться к передаче нейросетям паспортных данных, номеров банковских карт, логинов и паролей, медицинской информации и корпоративных документов.