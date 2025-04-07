IT-эксперт Зыков предупредил о мошеннической схеме с дарением дорогой техники

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал о новой мошеннической схеме с дарением дорогой техники. В интервью RT он объяснил, как злоумышленники используют «подаренную» технику в своих целях.

Злоумышленники обещают бесплатную доставку дорогостоящей электроники и просят установить APK-файл для отслеживания посылки. После установки файла жертва может потерять все свои данные, включая интимные фотографии и видео, которые могут попасть к третьим лицам, сообщил эксперт.

Кроме того, вредоносное ПО может вызвать перегрев телефона, замедлить его работу и быстро разрядить аккумулятор. Также есть риск потерять деньги через онлайн-банкинг, предупредил Зыков.