IT-эксперт Зыков предупредил о мошеннической схеме с дарением дорогой техники

Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал о новой мошеннической схеме с дарением дорогой техники. В интервью RT он объяснил, как злоумышленники используют «подаренную» технику в своих целях.
Злоумышленники обещают бесплатную доставку дорогостоящей электроники и просят установить APK-файл для отслеживания посылки. После установки файла жертва может потерять все свои данные, включая интимные фотографии и видео, которые могут попасть к третьим лицам, сообщил эксперт.
Кроме того, вредоносное ПО может вызвать перегрев телефона, замедлить его работу и быстро разрядить аккумулятор. Также есть риск потерять деньги через онлайн-банкинг, предупредил Зыков.
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