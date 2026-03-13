IT-эксперт Зыков предупредил, что при поездках за границу россияне могут столкнуться с нестабильной работой приложений

Главный редактор ИТ-издания Runet Владимир Зыков рассказал в беседе с RT , что при поездках за рубеж пользователи могут столкнуться с нестабильной работой или невозможностью открытия некоторых привычных приложений.

«В первую очередь, это касается соцсетей и мессенджеров, поскольку в разных странах действуют собственные правила доступа к интернет-сервисам», — отметил эксперт.

В некоторых государствах ограничивается работа зарубежных платформ, а где-то могут возникать сложности с доступом к российским сервисам и медиаресурсам. Отдельную категорию составляют государственные и банковские приложения. Н

екоторые российские государственные сервисы и интернет-банки могут воспринимать вход с иностранного IP-адреса как потенциально подозрительный и ограничивать доступ или требовать дополнительное подтверждение личности. Это сделано в целях безопасности, так как вход из другой страны может выглядеть как попытка несанкционированного доступа.

Также ограничения нередко возникают у стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров. Контент часто распространяется по территориальным лицензиям, поэтому сервис может показывать фильмы и сериалы только пользователям, находящимся на территории конкретной страны.

Использование VPN с российским IP-адресом помогает решить проблему в большинстве случаев, но некоторые банки и государственные сервисы могут дополнительно анализировать соединение и при использовании VPN все равно запрашивать дополнительную проверку.