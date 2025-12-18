IT-эксперт Зыков предупредил, что мошенники стали использовать схему с фальшивыми собеседованиями

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков рассказал в беседе с RT о новом способе мошенничества: злоумышленники маскируются под работодателей и имитируют процесс отбора кандидатов.

Сначала жертве предлагают пройти онлайн-собеседование, чаще всего по видеосвязи в Zoom или другом популярном сервисе. Все выглядит максимально правдоподобно: есть вакансия, HR-менеджер и этапы отбора. Во время видеозвонка жертву под разными предлогами просят включить демонстрацию экрана.

«Объяснения звучат вполне логично: "нужно проверить, как вы работаете за смартфоном", "покажите, как быстро ориентируетесь", "откройте тестовое задание"», — отметил эксперт.

В этот момент мошенники инициируют вход в интернет-банк жертвы, например, вводят номер телефона на сайте банка или в приложении. Банковская система отправляет одноразовый код подтверждения, который часто появляется в смс или в виде push-уведомления прямо на экране смартфона.

Поскольку экран транслируется, злоумышленники видят код в реальном времени и сразу вводят его у себя. После этого они получают полный доступ к банковскому аккаунту и могут переводить деньги, оформлять кредиты, менять настройки безопасности, подчеркнул Зыков.