IT-эксперт Зыков предупредил, что аферисты используют соцсети для сбора данных о жертве

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков сообщил RT , что злоумышленники активно собирают данные о потенциальной жертве в социальных сетях.

По его словам, открытая информация помогает создать полную картину жизни человека.

«Где он живет, чем занимается, когда бывает дома и кто его близкие», — пояснил специалист.

Зыков подчеркнул, что фотографии документов, авиабилетов и чеков, а также публикации о дорогих покупках и геоданные — все это представляет особый интерес для мошенников. Даже безобидные посты о детях могут содержать информацию, применимую в социальной инженерии.