IT-эксперт Зыков посоветовал просмотреть активные сессии при подозрении на взлом аккаунта

Главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT поделился информацией, как распознать взлом аккаунта в мессенджере или социальной сети.

По словам эксперта, пользователи зачастую узнают о взломе не из уведомлений, а от знакомых, которые начинают звонить или писать по поводу странных сообщений.

«Такой сценарий самый распространенный», — отметил Зыков.

Также на взлом могут указывать отправленные сообщения, которых пользователь не писал, появление незнакомых диалогов и входы с новых устройств.

Для того чтобы проверить, не был ли аккаунт взломан, можно воспользоваться функцией просмотра активных сессий в мессенджерах и соцсетях, где отображаются входы с новых IP-адресов и изменения данных профиля.