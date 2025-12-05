IT-эксперт Зыков посоветовал относиться скептически ко всем незнакомым звонкам

В Рязанской области в 2025 году зафиксировано более 2700 преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это 37% от общего числа преступлений в регионе. Ущерб, нанесенный жителям, превысил 48 миллионов рублей. Основной метод мошенников — социальная инженерия, направленная на манипуляцию чувствами и доверием людей. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с «ФедералПресс» напомнил о базовых правилах цифровой безопасности.

«Ключевое здесь — быть внимательными. Во-первых, не ведитесь на халяву. Нельзя сообщать никому никаких СМС, как бы они ни выглядели», — отметил специалист.

Эксперт посоветовал не верить письмам из мессенджеров или на почту, вне зависимости от подписи или печати. Не стоит доверять людям, представляющимся правоохранительными органами и предлагающим решить вопрос по телефону. Также не следует верить курьерам, которые просят назвать СМС для доставки.

Скептически относитесь ко всем звонкам — лучше позвонить в ту организацию, из которой вам звонят, чтобы убедиться, есть ли действительно такая ситуация.

Если вы случайно перевели деньги на чей-то счет, важно их вернуть. Не знаете счет — идите в банк, пишите заявление, чтобы деньги вернулись отправителю. Ни в коем случае не переводите их на те реквизиты, что указывает звонивший, подчеркнул Зыков.