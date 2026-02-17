IT-эксперт Зыков назвал преувеличенными опасения касательно обмана Face ID через дипфейк-видео

Главред IT-издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT заявил, что опасения по поводу возможности обмана Face ID или систем селфи-верификации на криптобиржах с помощью дипфейк-видео несколько преувеличены.

По его словам, современные биометрические системы используют не просто изображение лица, а трехмерное сканирование, анализ глубины и даже инфракрасное сканирование.

«Обычные фото и видео становятся бесполезными для обхода защиты», — отметил специалист.

Зыков добавил, что большинство крупных финансовых сервисов и криптобирж применяют технологии проверки «живости». Системы просят пользователя выполнить случайные действия, анализируют микродвижения, глубину изображения и другие параметры, что позволяет выявить подмену.