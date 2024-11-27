IT-эксперт Вураско рассказал, что разблокировать iPhone после взлома мошенниками практически невозможно

Директор по развитию сервиса мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско в разговоре с сайтом «Аргументы и факты» рассказал, что разблокировать iPhone после взлома мошенниками практически невозможно.

По словам эксперта, в таких случаях можно лишь обратиться в службу поддержки Apple, поскольку других вариантов нет. Вураско предупредил, что сотрудники Apple могут затребовать любые данные о покупке телефона вплоть до чека.

«Злоумышленники используют штатные методы операционной системы iOS для защиты от кражи устройства», — пояснил собеседник.

Вураско призвал не привязывать свой iPhone к чужому аккаунту, поскольку в итоге может оказаться, что это уже не ваш iPhone.

Ранее в МВД РФ сообщили, что мошенники начали массово взламывать iPhone россиян.