IT-эксперт Воронин рекомендовал не использовать в паролях даты рождения и имена

При создании сложного и надежного пароля важно избегать распространенных ошибок. Подробнее рассказал заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ имени М. В. Ломоносова Тимофей Воронин в беседе с RT .

По его словам, не стоит использовать имена, фамилии или даты рождения в наборе символов. Также не рекомендуется набирать простые слова в латинской раскладке.

«Более того, не используйте пароли, состоящие из соседних клавиш на клавиатуре, например qwerty, asdfg, zxcv, „йцук“, „12345“», — добавил эксперт.

Воронин посоветовал не сохранять пароли в облаке или в настройках браузера, чтобы в случае взлома злоумышленник не получил доступ ко всем ресурсам сразу.