IT-эксперт Воронин предупредил о схеме мошенничества, нацеленной на студентов

По его словам, злоумышленники выдают себя за сотрудников образовательных учреждений, департаментов или министерств образования. Они сообщают, что студент или школьник не прошел обязательное тестирование, будь то проверка качества обучения или опрос по внеучебной деятельности.

Как пояснил эксперт, затем мошенники предупреждают о санкциях и предлагают «решить проблему» — пройти тестирование по ссылке из СМС или мессенджера. На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, цель которого — украсть личные данные или логины и пароли от портала «Госуслуги».