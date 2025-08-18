IT-эксперт Воронин напомнил, что сотрудники сотовых операторов никогда не попросят сообщить коды из SMS

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин в интервью RT объяснил, как не попасться на уловки аферистов.

По его словам, мошенники часто заявляют о скором окончании срока действия договора на обслуживание номера или проблемах с сим-картой, например, ее внесении в серый список. Они могут настаивать на немедленных действиях, чтобы запугать человека и поторопить его.

Воронин подчеркнул, что сотрудники сотовых операторов никогда не попросят сообщить коды из SMS, особенно от других аккаунтов, включая «Госуслуги».

Если вам звонят и представляются представителем сотового оператора, заявляя о проблемах с номером, лучше завершить разговор и обратиться в службу поддержки оператора.