IT-эксперт Сычев: IT-специалисты особенно востребованы в банковском и страховом секторах

Цифровизация и автоматизация процессов становятся все более важными для бизнеса, из-за чего растет спрос на образованных IT-специалистов. Об этом рассказал партнер «Лиги Цифровой Экономики» Александр Сычев в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, особенно востребованы такие сотрудники в страховом, банковском и государственном секторах.

«Также заметен постепенный рост в ретейле и сфере производства, которые активно инвестируют в цифровизацию», — добавил эксперт.

Он отметил, что не всем выпускникам вузов удается найти работу. Наниматели все чаще ставят в приоритет склад ума, а не теоретические знания.