IT-эксперт Силаев предупредил, что теневая занятость делает сотрудника уязвимым для шантажа

Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал в беседе с RT , чем опасен уход от легального оформления трудовых отношений.

По словам эксперта, такие схемы представляют опасность с точки зрения кибербезопасности и защиты прав граждан.

«Во-первых, полностью отсутствует какая-либо документальная фиксация факта и условий работы. В случае конфликта — невыплаты, травмы на рабочем месте, требования сверхурочной работы — у сотрудника не будет легитимных доказательств для суда или трудовой инспекции», — отметил Силаев.

Кроме того, все операции происходят в серой зоне, что делает работника уязвимым для шантажа и злоупотреблений со стороны недобросовестного работодателя. Также практика уклонения от официального трудоустройства усугубляет проблему цифровой гигиены финансовых потоков.