IT-эксперт Силаев предупредил, что одноразовый пароль открывает для мошенников множество возможностей

Одноразовый пароль открывает для мошенников больше возможностей, чем принято думать. Об этом рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT .

Получив такие данные, злоумышленники могут задать новый постоянный пароль, изменить контактные данные, отключить дополнительные способы защиты. После этого вернуть контроль над аккаунтом становится трудно.

«При этом сотрудникам компаний содержание сообщения не требуется. Для них имеет значение лишь результат проверки — успешна она или нет», — отметил эксперт.

Всегда важно помнить: код предназначен только для ввода в том сервисе, куда пользователь обратился самостоятельно.