IT-эксперт Щельцин призвал владельцев LED-экранов усилить меры безопасности

В России распространилась тенденция: подростки взламывают LED-экраны на зданиях аптек, кафе и ресторанов, изменяя отображаемый текст на провокационные или нецензурные сообщения. Ситуацию прокомментировал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин в беседе с RTVI .

По его словам, вместо наказания подростков владельцам светодиодных экранов следует усилить меры безопасности. Многие электронные вывески легко поддаются взлому из-за использования стандартных паролей или возможности подключения без авторизации.

«На самом гаджете зачастую сложно получить доступ к управлению, но, найдя его коннекторы — допустим, Wi-Fi, — вполне можно к нему подключиться», — пояснил специалист.

Как отметил Щельцин, владельцы экранов должны быть готовы к тому, что после взлома могут транслироваться не только оскорбительные послания, но и реклама мошеннических услуг или призывы к противоправным действиям. Подобные надписи способны обернуться уголовным делом, добавил «Инфо24».